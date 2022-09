Allier : les habitants de Montluçon se battent pour sauver la pédiatrie

Personnels soignants, élus, syndicalistes ou encore parents étaient venus en masse, samedi 17 septembre, dans les rues de Montluçon (Allier) crier leur colère, leur inquiétude et leur soutien à la dernière pédiatre du service, aujourd’hui démissionnaire. "Je suis venu ici pour sauver la pédiatrie, pour sauver mon fils aussi qui a des soucis de santé et qui est hospitalisé tous les mois, voire tous les 15 jours", revendique une manifestante.



Plus de pédiatre au 1er novembre

Lorsque Hiba Trraf arrive en 2018 au centre hospitalier de Montluçon, le service compte sept pédiatres. Quatre ans plus tard, elle est seule aux commandes et surchargée. Personne n’est venu remplacer les médecins partis aux fils des ans. Et pourtant, Hiba Trraf a prévenu, alerté, crié. Finalement elle quittera l’hôpital le 31 octobre. "On est obligé de s’en aller parce qu’on ne cautionne plus le système dans lequel on travaille, on n’est plus en phase avec. C’est un cercle vicieux, on n’est même pas entendus", lâche-t-elle.

La direction de l’hôpital explique qu’une continuité des soins sera assuré. Le prochain objectif du collectif est d’être reçu au ministère de la Santé, pour que la pédiatrie vive à Montluçon.