Une femme qui ne parvenait pas à être enceinte après un cancer accouche grâce à une technique inédite

Une Française de 34 ans qui ne parvenait pas à être enceinte après un traitement pour un cancer du sein a pu donner naissance à un enfant grâce à une nouvelle technique consistant à recueillir ses ovules non matures avant de les congeler. Une prouesse évoquée mercredi 19 février dans la publication médicale Annals of Oncology (article en anglais).

"Ce succès représente une avancée importante dans le domaine de la préservation de la fertilité", s'est réjoui Michaël Grynberg, directeur du département de médecine de la reproduction à l'hôpital Antoine Béclère de Clamart (Hauts-de-Seine), où a eu lieu cette "première mondiale" dans le contexte du cancer.

Le petit Jules est né en juillet

Les femmes de moins de 40 ans qui vont subir un traitement qui peut affecter leur fertilité, tel qu'une chimiothérapie, se voient proposer de congeler leurs ovocytes pour préserver leurs chances de grossesse future. Normalement, on prélève des ovules arrivés à maturation, après une stimulation hormonale, mais dans les cancers du sein hormonodépendants, comme c'était le cas de la patiente de Michaël Grynberg, la stimulation est contre-indiquée.

Son équipe a donc prélevé sept ovocytes immatures avant de les porter à maturation en laboratoire pendant 48 heures, puis de les vitrifier (une méthode de congélation ultrarapide qui permet une meilleure conservation), détaille l'article publié dans la revue médicale.

La patiente a ensuite été traitée pour son cancer du sein avec une chimiothérapie. Après cinq ans sans rechute, elle a été déclarée guérie mais ne parvenait pas à concevoir, du fait des traitements reçus. Ses ovocytes ont alors été décongelés et inséminés in vitro. L'un des cinq œufs ainsi formés lui a été implanté, avec succès, et la patiente a accouché en juillet 2019 d'un petit garçon en bonne santé prénommé Jules.

Deux autres grossesses en cours

Cette technique de maturation in vitro (MIV) avait déjà permis de donner naissance à des enfants après une fertilisation et une implantation immédiate, sans congélation. "On montre que cette technique, même si elle est sans doute aujourd'hui un peu moins efficace" que la congélation d'ovocytes prélevés à maturité, "peut quand même permettre d'avoir des enfants", a souligné Michaël Grynberg.

Deux autres grossesses sont actuellement en cours au CHU de Clamart après l'utilisation de la même technique, a-t-il ajouté.

Dans le cancer du sein, environ 40% des femmes de 40 ans deviennent infertiles à cause de leur traitement, et 15% à 20% des femmes de 30 ans, estime le gynécologue-obstétricien, soulignant l'importance de la préservation de la fertilité chez les femmes jeunes traitées pour cancer.