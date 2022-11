Fertilité : ce qu'il faut retenir de l'étude qui appuie l'hypothèse d'un déclin mondial de la concentration en spermatozoïdes

Pour la première fois, une étude se penche sur la fertilité masculine à l'échelle mondiale. Et ses conclusions, publiées mardi 15 novembre dans la revue britannique Human Reproduction Update (en anglais), ne sont guère rassurantes.

Cette publication établit que la quantité de spermatozoïdes et leur concentration ont nettement baissé au cours des dernières décennies, et ce dans le monde entier, ce qui va dans le sens de la thèse d'un déclin de la fertilité masculine. Voici ce qu'il faut en retenir.

Des taux de spermatozoïdes en baisse partout dans le monde

En compilant des données issues d'une quarantaine d'études menées, au préalable, y compris en Amérique du Sud, en Asie et en Afrique, cette nouvelle publication complète les résultats obtenus par cette même équipe de chercheurs, emmenée par l'épidémiologiste israélien Hagai Levine, en 2017.

A l'époque, ces derniers avaient aussi constaté une baisse de la quantité et de la concentration de spermatozoïdes dans la population masculine, mais avaient limité leurs recherches à des pays essentiellement occidentaux, suscitant des critiques. Cette analyse est donc "la première à rapporter un déclin du nombre total de spermatozoïdes et de leur concentration chez des hommes non sélectionnés" dans ces continents, relève l'étude.

Un tendance qui s'accèlère depuis le début du XXIe siècle

"La concentration en spermatozoïdes a sensiblement diminué entre 1973 et 2018", résument les auteurs de ce travail. "De plus, les données laissent penser que ce déclin mondial se poursuit à un rythme accéléré depuis le début du XXIe siècle", écrivent-ils.

Dans le détail, l'étude rapporte que la concentration en spermatozoïdes a décliné globalement de 51,6% sur une période de quarante-cinq ans. Les modèles qui ont analysé uniquement des données recueillies après l'an 2000 témoignent d'une baisse davantage marquée, poursuit-elle, précisant que "le pourcentage de déclin par an a doublé, passant de 1,16% de baisse dans la période post-1972 à 2,64% après 2000." L'étude ajoute que "des résultats similaires ont été observés pour la quantité de spermatozoïdes, laquelle a diminué de 62,3% chez les hommes non sélectionnés" dont le sperme a été analysé. Un "déclin considérable et persistant aujourd'hui reconnu comme un problème de santé publique", écrivent les auteurs dans leurs conclusions.

Des résultats qui sont à nuancer par de possibles biais

D'autres chercheurs, déjà sceptiques quant à l'étude de 2017, ont toutefois nuancé les conclusions de cette nouvelle publication. "Je continue à douter de la qualité des études, en particulier les plus anciennes, (...) sur lesquelles se base cette nouvelle analyse", a déclaré à l'AFP l'andrologue Allan Pacey, sans remettre en cause la manière dont les auteurs ont mené leur compilation. Selon lui, l'évolution du taux de spermatozoïdes pourrait en réalité refléter des techniques de plus en plus fiables de mesure, et non la réalité elle-même.

L'étude témoigne dès l'introduction de la difficulté d'examiner ces tendances en concentration et quantité de spermatozoïdes dans le sperme, alors qu'"il n'existe pas à cette heure de collecte systématique de ces données". Elle prône ainsi la mise en place d'un système de surveillance multidisciplinaire dôté d'indices permettant de suivre la santé reproductive de la population.

Par ailleurs, l'étude ne livre pas d'éléments permettant d'expliquer cette baisse de la quantité et de la concentration de spermatozoïdes observée dans le sperme. Elle demande d'accentuer "la recherche sur les causes de ce déclin continu" et d'apporter "une réponse adaptée immédiate pour empêcher davantage de disruption à la santé reproductrice masculine".

D'autres facteurs sont à prendre en compte pour évaluer la fertilité

La quantité et la concentration de spermatozoïdes sont des facteurs qui jouent sur la fertilité masculine, mais pas les seuls. Leur mobilité, qui joue aussi un rôle crucial, n'est ainsi pas mesurée par cette étude. Celle-ci ne permet donc pas de conclure à un déclin général de la fertilité masculine, même si elle apporte des éléments dans ce sens et s'inscrit aux côtés d'autres travaux qui ont plutôt étudié les causes de cette tendance.

On soupçonne ainsi "des raisons telles que l'obésité, un manque d'activité physique, la pollution et l'exposition à des produits chimiques dans l'environnement", a rappelé l'endocrinologue Channa Jayasena, cité par le Science Media Center britannique (en anglais). Cet expert de l'Imperial College de Londres, qui n'a pas participé à l'étude, a cependant commenté qu'elle représentait un travail "important".

"Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une nouvelle désespérément mauvaise pour la fertilité des couples", a commenté pour le Science Media Center le professeur Richard Sharpe, endocrinologue de l'université d'Edimbourg (Ecosse). ll note ainsi qu'à l'échelle globale, les couples ne testent leur fertilité qu'une fois dans la trentaine ou la quarantaine, moment où la fertilité des femmes baisse par rapport à la vingtaine. "Si la quantité de spermatozoïdes est faible dans le sperme de son partenaire masculin (...), j'appelle ça la recette parfaite pour une hausse de l'infertilité" dans les couples hétérosexuels.