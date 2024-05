Franchises médicales : le reste à charge pour les consultations passe d'un à deux euros

À partir du mercredi 15 mai, le reste à charge pour les consultations médicales passe d'un à deux euros. Le gouvernement veut ainsi dégager des économies dans les caisses de la Sécurité sociale. Qu'en pensent les patients ? Reportage à Bordeaux, en Gironde.

Consulter un médecin vous coûtera plus cher à partir du mercredi 15 mai. Pour un rendez-vous chez le généraliste, le spécialiste, ou des examens de biologie, le reste à charge, c'est-à-dire la partie non remboursée par la Sécurité sociale et les mutuelles, passe d'un à deux euros. À Bordeaux (Gironde), dans un cabinet, certains patients comprennent l'augmentation. Le plafond annuel reste quant à lui inchangé, fixé à 50 euros. Mais la mesure inquiète tout de même les personnes aux plus faibles revenus, comme une étudiante.

800 millions d'euros d'économies espérées

Considérés plus précaires, les mineurs et les femmes enceintes restent exonérés de cette participation. Pour Joël Carrera, médecin généraliste, ces deux euros sont une charge qui peut éloigner le patient des professionnels de santé. Il s'agit de la deuxième augmentation de l'année pour les patients. En mars, la franchise médicale sur les médicaments a doublé, passant de 50 centimes à un euro. Même chose sur les transports sanitaires, où la franchise est passée de deux à quatre euros. En tout, avec ces mesures, le gouvernement espère économiser 800 millions d'euros par an dans les caisses de la Sécurité sociale.

Parmi Nos sources

Participation forfaitaire de 2€, Assurance maladie

Liste non exhaustive