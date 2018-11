VIDEO. \"On ne peut pas changer les choses tout seul\" : le handballeur Nikola Karabatic rejoint le mouvement “On est prêt“

"Aujourd’hui je me joins au mouvement climatique On est prêt." Dans une vidéo postée sur son compte Twitter, le handballeur français Nikola Karabatic a annoncé s’engager pour l’environnement en rejoignant le mouvement lancé par une soixantaine d’artistes et vidéastes début novembre. Une volonté qu’il justifie par "le fait de vouloir laisser une planète propre et plus ou moins vivable pour nos générations futures et que mes petits-enfants puissent nous regarder dans les yeux et que je puisse leur dire : j’ai fait quelque chose, au moins je me suis battu."

Un mois sans viande

Depuis son lancement, de nombreux anonymes et personnalités ont rejoint le mouvement et relèvent des défis pour changer leurs habitudes de consommation. Le champion du monde a décidé pour sa part de ne plus manger de viande pendant un mois. Un défi plein de sens. "Par ce défi-là, je veux montrer que la viande n’est pas indispensable pour les sportifs de haut niveau", explique-t-il. À l’image du joueur, 53 % des Français pensent qu’ils peuvent en faire plus pour l’écologie. Grâce à ces challenges, "On est prêt" incite les citoyens à s’engager au quotidien pour le climat afin de prouver aux politiques et industriels qu’ils peuvent prendre des mesures pour l’environnement, comme l’explique Nikola Karabatic. "Ce mouvement, ça n’est pas seulement une manière et une volonté d’inspirer […] c’est aussi de montrer à nos politiques qu’on est derrière eux […] et c’est justement ça la force du collectif, et je sais de quoi je parle, je joue dans un spot co’ et je sais bien qu’on ne peut pas changer les choses tout seul."