Paquebot : une pollution difficilement supportable

Voguer de port en port en profitant d'un bon bol d'air marin, c'est ce que vendent les publicités pour les croisières. Mais à Bordeaux, certains riverains ne sont pas du même avis. C'est le cas de Marc Lisan : "je crois que le mieux c'est que j'ouvre cette fenêtre pour que l'on se rende compte du niveau de la pollution sonore." En plus du bruit, les Bordelais s'inquiètent surtout des immenses panaches de fumée que crachent les cheminées des paquebots à quai.

Des moteurs qui fonctionnent en continu

Même à quai, les moteurs des bateaux fonctionnent en continu. En pleine saison des croisières, les volets et les façades des maisons noircissent. "Je me dis qu'il est vraisemblablement possible que nos poumons soient un peu près dans le même état", poursuit Marc Lisan. D'autant plus que ce riverain le ressent de plus en plus sur sa santé, notamment avec des irritations dans la gorge et des problèmes de respiration.

Le JT

