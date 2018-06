Inondations : attention aux risques sanitaires

De nombreux Français vivent depuis plusieurs jours les pieds dans l'eau. Or, l'humidité peut favoriser les allergies et le développement de champignons nocifs pour notre santé.

À dix jours de l'été, la semaine s'annonce encore pluvieuse et orageuse en France : des routes coupées, des gares inondées et des foyers privés d'électricité. Les dégâts matériels sont considérables. Mais pour les spécialistes de la décontamination, d'autres dangers peuvent se cacher derrière ces intempéries.

Des agents pathogènes dans les boues

"Dans les boues, on va trouver des éléments pathogènes, notamment des champignons, des fongus, généralement l'aspergillus qui provoque des maladies particulières liées aux bronches et aux poumons qu'on appelle l'aspergillose. Et on trouve également des bactéries du type Escherichia coli (bactérie qui peut entraîner des nausées et des diarrhées, NDLR)", explique Baptiste Girardet, spécialiste de la décontamination.

Mais une fois que l'habitat est entièrement nettoyé et désinfecté, la menace est ailleurs comme le souligne le Dr Nhâm Pham-Thi, allergologue : "L'humidité va rentrer dans les parois, les murs, les sols et va favoriser la multiplication des moisissures, des champignons... et cela peut être catastrophique pour les personnes sensibles notamment sur le point de vue respiratoire. Cela peut déclencher chez des personnes pré-disposées de l'asthme et de la rhinite allergique".

Si des symptômes apparaissent après avoir séché et aéré votre logement, il est important de consulter un spécialiste. D'après Météo France, le retour du beau temps se situerait autour du 21 juin.