Comment bien dormir en cas de forte chaleur ?

La France entre actuellement dans une période de canicule. La nuit, le thermomètre peine à descendre et il devient alors compliqué de trouver le sommeil. Voici quelques conseils pour retrouver les bras de Morphée même quand il fait très chaud.

Durant la nuit du 31 juillet au 1er août en Corse, le record nocturne de chaleur en France a été battu (il remontait à l'été 2003). Météo France annonce des fortes températures cette semaine sur une grande partie de la France, les nuits devraient être très chaudes. Or, comme la chaleur fatigue beaucoup l'organisme, il est important de récupérer pendant la nuit avec un bon sommeil. Pour cela, il est préférable de suivre les conseils ci dessous :

S'hydrater au maximum

Afin de prévenir la déshydratation, il est essentiel de boire tout au long de la journée. L'idéal étant de boire chaque jour entre 1,5 et 2 L d'eau par jour. Même le soir, continuez à boire et gardez toujours une bouteille d'eau sur votre table de nuit.

Mangez léger

Plus le repas du soir est lourd, plus l’organisme se fatiguera pour assimiler les aliments et augmentera ainsi la température du corps. De même pour l’alcool. Il est donc important de dîner le plus léger possible.

Humidifiez la chambre

A l'aide d'un brumisateur, gardez votre chambre au frais. Vous pouvez utiliser également un ventilateur mais il est important de rafraichir la chambre au préalable, sinon vous ne ventilerez que de l'air chaud. La technique de la serviette mouillée juste avant d'aller dormir fonctionne aussi très bien. On s'enroule dedans le temps de s'endormir, ce qui rafraichira notre corps et le lit ! De plus, quand vous partez le matin, fermer les volets afin que la chaleur ne rentre pas dans la maison et ouvrez les fenêtres le soir pour faire courant d'air.

Une douche à bonne température

Evidemment la douche avant d'aller dormir, non seulement c'est agréable mais c'est aussi très utile pour trouver le sommeil. Prenez une douche fraîche, ni trop chaude ni glacée car votre organisme peinera à retrouver sa température corporelle de 37°. Restez enroulé dans votre serviette humide et glisser vous dans le lit pour garder la sensation de fraicheur un peu plus longtemps.

Dormez léger

Fini la couette, bonjour le simple drap si on n'aime pas dormir sans rien. Troquez également le pyjama contre une petite tenue légère (en coton de préférence afin d'éviter la transpiration). Rester dans le plus simple appareil étant la tenue idéale pour dormir léger !