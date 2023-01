Entre 6 et 10% des rendez-vous médicaux ne sont pas honorés, alertent l'Académie de médecine et l'Ordre des médecins

Les deux institutions s'inquiètent de ce qu'elles considèrent comme un "véritable problème de santé publique". Car au delà des oublis et des empêchements de dernière minute, ces créneaux perdus sont le signe, selon elle, d'une "déconsidération pour l'acte médical".

Chaque semaine en France, 6 à 10% des rendez-vous médicaux ne sont pas honorés, alertent l'Académie nationale de médecine et le Conseil national de l'Ordre des médecins, dans un communiqué de presse, publié jeudi 26 janvier. Cela représente, selon les deux institutions, 27 millions de consultations par an et "près de deux heures" de consultations perdues toutes les semaines, et ce "quelle qu'en soit la discipline".

Les deux institutions font part de leur "vive préoccupation face aux graves conséquences" de ces rendez-vous non honorés, qu'elles qualifient de "véritable problème de santé publique". Elles considèrent que ce phénomène est "préjudiciable à l'offre de soin" : "Il réduit la disponibilité médicale des praticiens, limite l'accès aux soins pour des patients en ayant réellement besoin et contribue à majorer le nombre de patients qui s'adressent aux services d'urgence", précisent-elles.

L'acte médical "considéré comme un bien de consommation"

Le Conseil national de l'Ordre des médecins et l'Académie nationale de médecine expliquent que ces consultations non honorées sont parfois oubliées par des patients qui ont pris ces rendez-vous "longtemps à l'avance". D'autres patients sont confrontés à une "impossibilité de dernière minute". Mais les deux institutions pointent également du doigt la pratique des réservations en double chez plusieurs praticiens. Celle-ci témoigne d'une "déconsidération pour l'acte médical considéré comme un bien de consommation", déplorent-elles.

Pour lutter contre ces abus, le Conseil national de l'Ordre des médecins et l'Académie nationale de médecine en appellent aux pouvoirs publics. Elles réclament notamment des campagnes de sensibilisation auprès du grand public. Elles proposent aussi "d'amender les propositions de loi sur l'accès aux soins en cours de discussion" dans le but de "responsabiliser les patients" qui ne se présentent pas à leur rendez-vous.