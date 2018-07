VIDEO. Thaïlande : premiers contacts entre les enfants bloqués dans une grotte et les sauveteurs

Sains et saufs

"On arrive, tout va bien. Beaucoup de gens arrivent“, tonne un sauveteur. En Thaïlande, les "13 de la grotte de Tham Luang" ont été retrouvés sains et saufs. "Quel jour on est", demande l’un deux. Un sauvetage qui relève du miracle.

En effet, depuis neuf jours, douze enfants thaïlandais et leur entraîneur de football sont bloqués dans une grotte de dix kilomètres de long. En cause : les pluies diluviennes et la montée des eaux qui ont piégé les enfants.

Depuis leur disparition, tout le pays est en émoi. "Je crois que nos enfants sont encore envie. Je prie pour un miracle", expliquait la grand-mère d’un enfant coincé dans la grotte.

Plusieurs semaines avant de sortir

Secouristes, militaires et plongeurs se sont mobilisés. Au total, 1000 personnes sont intervenues pour mener cette course contre la montre. Et après plusieurs jours de recherches, des plongeurs britanniques les ont finalement retrouvés. Les douze garçons et leur jeune entraîneur de football ont échangé brièvement avec les plongeurs britanniques enfin parvenu jusqu'à eux. Ces derniers ont ensuite acheminé des vivres pour plusieurs mois car pour sortir de la grotte, il faut parcourir 4 kilomètres sous l’eau. Même si les sauveteurs pompent l’eau au maximum, les enfants et leur entraîneur vont recevoir des leçons et du matériel de plongée pour pouvoir sortir de la grotte.