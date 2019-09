Paroles de français : plongée dans le quotidien d'une infirmière de lycée

"Je m'appelle Gwenaëlle Durand. Je suis infirmière au lycée Carriat de Bourg-en-Bresse (Ain) depuis trois ans. J'ai des élèves qui m'attendent. Quand on ouvre, on ne sait pas qui va arriver. On peut avoir très peu de passages comme on peut avoir des situations d'urgence tout de suite avec une salle d'attente pleine. On reçoit entre 20 et 50 élèves par jour en moyenne."

"Chaque rentrée a son lot d’inconnues"

"Cela peut être des bobos, des douleurs. Chaque rentrée a son lot d'inconnues. On est en attente des problématiques de santé, des ordonnances. Parfois, on est débordés parce qu'il y a plain de situations. Il y a des situations de protection de l'enfance. Il y a des situations où l'on attend les pompiers, et là, c'est compliqué. Il y a aussi beaucoup d'angoisse, de pleurs, de mal être. L'entrée au lycée, c'est quand même un chamboulement dans la vie d'un adolescent."

