Noël : la Kidexpo de Paris présente des jeux inédits

La 12e édition de la Kidexpo de Paris est lancée. L’événement se déroule du mercredi 31 octobre au dimanche 4 novembre et présente des nouveautés en matière de vie quotidienne et loisirs. Sur place, Johanna Ghiglia a l’occasion d’essayer un nouveau jeu de billes présenté en exclusivité à la Kidexpo, en compagnie du directeur général de Goliath, Philippe Bernard.

Une centaine d’activités dans les stands et ses allées

"Nous avons des petits trampolines avec des petites billes métalliques. L’idée est de faire partir la bille du lanceur et de la faire rebondir puis arriver le plus vite possible, explique-t-elle. Ce jeu demande de la patience. Il faut bien positionner ses trampolines et puis, une fois que tout est bien positionné, on envoie. Là, c’est le goût du challenge, il faut aller plus vite que l’autre et en mettre le plus dans le petit réceptacle." En plus de ce jeu de billes, "les enfants et les parents peuvent également y découvrir une centaine d’activités, dans les stands et les allées”, explique la journaliste.

