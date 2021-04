Enlèvement de la petite Mia dans les Vosges : la fillette n'a toujours pas été retrouvée

Mia, 8 ans, a été enlevée mardi 13 avril dans le village des Poulières, situé dans les Vosges. La fillette vivait dans la maison de sa grand-mère, qui en a la garde. Selon le procureur de la République d'Épinal, Nicolas Heitz, trois hommes se sont présentés au domicile, affirmant travailler pour la protection judiciaire de la jeunesse. Ils ont dit devoir emmener la petite Mia pour qu'elle voie sa mère, Lola Montemaggi, âgée de 28 ans et vivant à Épinal.

Le profil de la mère jugé inquiétant

La jeune femme s'est elle aussi évaporée. Elle n'avait plus le droit de voir sa fille seule depuis décembre. Selon le procureur, son profil est inquiétant. "L’enfant était confronté à la violence de sa mère à l’endroit de son conjoint, à ses propos suicidaires (...). Elle a par ailleurs indiqué, fin décembre 2020, qu'elle allait vider son appartement et vendre ses meubles avec pour projet de partir en camping-car, avec sa fille, dans le but de passer, je la cite, en dessous des radars de la société", précise Nicolas Heitz. Dans le village, cet enlèvement a provoqué la stupeur des habitants. Une trentaine de signalements sont parvenus aux gendarmes. Près d'une centaine d'enquêteurs sont mobilisés.