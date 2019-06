Certaines crèmes solaires bio pour enfants ne sont pas suffisamment protectrices, selon "UFC Que Choisir"

Une vingtaine de produits ont été testés et "il y a des produits bio qui sont tout en bas de notre classement", explique la spécialiste des produits cosmétiques du magazine.

Non, toutes les crèmes solaires ne se valent pas. À l'approche des vacances d'été, le magasine Que Choisir publie les résultats d'un test sur les crèmes solaires pour enfants. 20 produits ont été examinés, et ce n'est pas forcément la plus chère qui est la mieux notée. On trouve en tête le spray Lidl à 7 euros, alors que d'autres produits comme la crème solaire Uriage, à 18 euros, est en queue de classement en raison de la présence de phénoxiéthanol et d'autres perturbateurs endocriniens.

Et les crèmes solaires bio alors ? Là encore, ce n'est pas un gage de qualité. Pas de perturbateurs endocriniens dans ces tubes-ci, mais le filtre minéral des crèmes bio ne protège pas bien contre les UVA responsables des cancers de la peau. On trouve aussi du dioxyde de titane dans certaines crèmes. Il évite la texture pâteuse et collante, c'est exactement ce que les enfants détestent.

Les crèmes bio ne sont pas assez efficaces en termes de protectionGaëlle Landry

"Il y a des produits bio qui sont tout en bas de notre classement", explique Gaëlle Landry, spécialiste des produits cosmétiques chez Que Choisir. "En plus, ils ne sont pas assez efficace en termes de protection UVA. Selon la recommandation officielle, il faut que la protection UVA atteigne le tiers de la protection UVB. Ce n'est pas le cas : vous avez des crèmes indices UVB 50 dont l'indice UVA est en dessous de 16, le seuil minimum recommandé", ajoute Gaëlle Landry.

