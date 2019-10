Crise des opiacés aux Etats-Unis : un accord trouvé juste avant le procès

Le procès des géants pharmaceutiques accusés d'avoir attisé la crise des opiacés s'ouvre ce lundi 21 octobre à Cleveland, dans l'Ohio aux Etats-Unis. Cette crise est la cause de plus de 400 000 morts dans le pays entre 1999 et 2018.