Démantèlement d'un trafic de cocaïne : deux personnes condamnées, six autres attendent leur procès

Le réseau a totalisé un bénéfice de "plus de 4,2 millions d'euros" au cours de ces trois dernières années.

Deux membres principaux de l'organisation d'un trafic de cocaïne entre Kourou (Guyane) et Montpellier (Hérault) ont été condamnés à deux et trois ans de prison avec sursis, a appris franceinfo de source proche de l'enquête samedi 26 mars. Cinq autres ont été placés en détention provisoire et une autre personne sous contrôle judiciaire en attendant d'être jugés le 12 mai 2022.

Ces huit personnes font partie des 22 qui ont été interpellées mardi dernier en Guyane et en région Occitanie lors du démantèlement d'un trafic de cocaïne qui est soupçonné d'avoir écoulé "plus de 160 kg de cocaïne pour un bénéfice total de plus de 4,2 millions d'euros" au cours de ces trois dernières années.

160 "mules" identifiées

Dans ce réseau, 160 "mules" ont été identifiées, dont certaines ont fait "plus de 30 voyages au cours de l'année 2021", selon un communiqué de la Direction de la gendarmerie nationale diffusé vendredi soir.