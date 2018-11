Arrêt du tabac : une association aide les fumeurs démunis à décrocher

Pour arrêter de fumer, de plus en plus de personnes utilisent la cigarette électronique. Un dispositif relativement cher que tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir. C'est la raison pour laquelle l'association, La Vape du Coeur, récupère des e-cigarettes et des e-liquides auprès des fabricants et les redistribue aux plus démunis, notamment dans le cadre hospitalier.

Les patients de la Vape du coeur, qui souhaitent arrêter de fumer ou sont en cours de sevrage, vivent dans la précarité : "Les patients démunis sont souvent très dépendants à la cigarette et utilisent la cigarette brûlée comme une béquille depuis de nombreuses années. Et l'utilisation des moyens validés comme les patchs, les substituts nicotiniques sont tout à fait intéressants. On va les prescrire en plus de la cigarette électronique", explique le Dr Sylvie Darsouze, tabacologue.

Pour offrir cette cigarette électronique aux plus démunis, l'association n'hésite pas à faire appel à la générosité des professionnels : "Nous récupérons auprès de professionnels du matériel et des liquides que l'on redistribue gratuitement aux personnes qui sont dans la précarité ou qui ont des difficultés financières. Ces personnes n'iraient pas en boutique car se mettre à vapoter est un investissement de départ que tout le monde ne peut pas forcément se permettre", confie le le vice-président de l'association, Stéphane Papathéodorou. Depuis 2016, plus de 250 personnes ont été suivies par la Vape du coeur.