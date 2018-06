Légalisation du cannabis : "C'est une piste qu'il faut étudier", déclare le président de la région Sud-Paca

Renaud Muselier, président Les Républicains de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, estime lundi sur France Bleu Provence que le débat sur la légalisation du cannabis doit être engagé alors qu'il y a "longtemps été complètement défavorable".

Renaud Muselier a "beaucoup évolué sur le sujet" de la légalisation du cannabis. Aujourd'hui, le président Les Républicains de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur explique, lundi 11 juin sur France Bleu Provence, que c'est "une piste qu'il faut étudier", alors qu'une enquête révèle que les Français sont de plus en plus favorables à une autorisation "maîtrisée" de la consommation de cannabis.

En tant que médecin, j'ai longtemps été complètement défavorable, surtout pendant la période d'adolescence.Renaud Muselierà France Bleu Provence

"Une mesure doit maintenant être prise" et la piste de la légalisation "doit être étudiée en France" et "le débat doit être engagé", a estimé Renaud Muselier. Celui qui est aussi député européen espère aussi que cela pourrait changer le contenu du cannabis vendu : "Quand on voit ce qui se passe dans les quartiers, on se rend compte que les dealers vendent de la merde, du goudron, et une fois mélangé cela fusille le cerveau."

En janvier 2017, 150 personnalités marseillaises avaient lancé un appel à la légalisation contrôlée du cannabis. Lundi, le directeur du think tank Terra Nova, Thierry Pech, a estimé que le "point de bascule" avait été atteint après ce sondage.