Le cannabis légalisé par le Canada

Il est minuit dans le nord du Canada, à St-John's (Terre-Neuve), et ils sont des centaines à avoir bravé le froid pour être les premiers acheteurs légaux de cannabis. "C'est énorme", s'enthousiasme un Canadien. Partout dans le pays, les mêmes files d'attente. L'âge minimum pour acheter a été fixé à 18 ou 19 ans selon les provinces. La libéralisation du cannabis était une promesse du gouvernement de Justin Trudeau. L'objectif affiché est d'assécher le marché noir et de tenter de réguler la consommation d'ici quatre ans.

Des millions pour l'État

Cinq ans après l'Uruguay, le Canada est le deuxième pays à légaliser le cannabis. L'Afrique du Sud, l'Inde, le Népal et les États-Unis l'ont fait partiellement. En Europe, la dépénalisation a déjà été adoptée par 17 pays, mais pas la France, et aucun ne s'est avancé à autoriser le cannabis récréatif. Au Canada, le marché du cannabis représente quatre milliards d'euros chaque année. En légalisant, les taxes rapporteront à l'Etat près de 110 millions d'euros par an.

