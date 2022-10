Déserts médicaux : le gouvernement incite les médecins retraités à reprendre du service

Dans une maison de santé flambant neuve, un médecin retraité depuis cinq ans va bientôt reprendre du service. Son département, l’Eure, est un désert médical. Alors le discours d’Emmanuel Macron l’a fait réfléchir pour "soulager ses collègues" et car le contact avec ses patients lui manque. Un autre médecin, installé dans un quartier populaire de Paris, veut lui aussi se sentir utile. Il devait partir à la retraite en janvier, mais finalement, il a décidé de cumuler emploi et retraite ce qui lui fait économiser 1 500 euros par mois.



La crainte des syndicats

Aujourd’hui, 19 456 médecins en France cumulent emploi et retraite, soit près de 10 % des effectifs. En exonérant la cotisation vieillesse, le gouvernement espère convaincre plus de médecins de poursuivre leur activité et ainsi garantir un nombre de professionnels de santé suffisant. "Notre crainte, c’est que certains qui n’avaient pas pensé prendre leur retraite tout de suite, vont la prendre et vont dire : ‘Je fais du cumul emploi-retraite pendant un an, je ne paierai pas de cotisation’", explique le docteur Isabelle Domenech-Bonnet, trésorière adjointe à MG France.