Médecine : faire recouvrer la vue aux aveugles

Ce sont des maladies qui altèrent la vision et peuvent rendre aveugle. Glaucome, dégénérescence maculaire, rétinopathie diabétique, des pathologies qui sont en passe d'être soignées. Grâce à des lunettes équipées d'une caméra reliée à un implant, Élisabeth Lye est une des premières françaises à bénéficier d'une rétine artificielle. Aveugle, elle se souvient avec émotion du jour où elle a recouvré partiellement la vue.

Des thérapies révolutionnaires

Pour voir une image, il faut que la rétine au fond de l’œil analyse les signaux lumineux et transmette au cerveau des signaux électriques via le nerf optique. Lorsque ces photorécepteurs ne jouent plus leur rôle, la vision est altérée. Désormais, des rétines artificielles peuvent se greffer derrière l’œil. Partout dans le monde, des médecins cherchent à redonner la vue aux aveugles. Un patient anglais a bénéficié de cellules souches transformées déposées directement dans l’œil. La thérapie génique est désormais une réalité pour des individus atteints d'une dégénérescence de la rétine. Le gène malade va être réparé grâce à un gène médicament. Un premier traitement vient de recevoir le feu vert européen.

Le JT

Les autres sujets du JT