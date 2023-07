Cancers colorectal et du sein : le taux de participation aux dépistages reste insuffisant en France, selon deux études

La pandémie de Covid-19 a eu des répercussions négatives sur ces dépistages, selon Santé publique France.

Santé publique France tire la sonnette d'alarme. Les taux de dépistage du cancer du sein et du cancer colorectal restent insuffisants en France, selon deux études publiées mardi 11 juillet. Alors que les chiffres étaient déjà faibles, la pandémie de Covid-19 n'a pas permis d'enrayer cette chute du taux de participation.

Le cancer du sein en particulier concentre les inquiétudes. C'est le cancer le plus fréquent et le plus mortel chez les femmes et moins d'une sur deux a réalisé une mammographie de dépistage, l'an dernier. Pourtant, chaque Française âgée entre 50 et 74 ans se voit proposer tous les deux ans cette radiographie ainsi qu'un examen clinique. L'Agence nationale de santé publique rappelle que la France "peine à atteindre l'objectif européen" , qui est d'au moins 70% de participation au dépistage.

Une autre forme de cancer est ciblée par Santé publique France : le cancer colorectal. C'est la deuxième cause de décès par cancer en France. Il est dépisté par détection de sang occulte dans les selles, un dépiste proposé tous les deux ans aux Français de 50 à 74 ans. Depuis la généralisation du programme en 2008, le taux de participation n'a pas varié et reste "faible, autour de 32%", relève une étude de l'organisme. Retirer un kit de dépistage est pourtant devenu moins contraignant : alors qu'il fallait, avant l'an dernier, se rendre chez son généraliste, il est désormais possible d'en obtenir un en pharmacie et par livraison, après une commande en ligne.