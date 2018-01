Cancer du poumon : les femmes de plus en plus touchées

"En 2017, le nombre de nouveaux cas de cancer en France métropolitaine est estimé à 214 000 chez l’homme et 185 500 chez la femme", d’après les projections de Santé Publique France publiées le 2 janvier. L’agence précise que "ceci se traduit par une augmentation du nombre de nouveaux cas de cancer pour chaque sexe", mais elle indique "une diminution du nombre de décès par cancer chez les hommes et une légère augmentation chez les femmes", due notamment à l’incidence du cancer du poumon, qui semble avoir gagné du terrain.

Chez les femmes, le cancer du poumon occupe le premier rang du nombre de décès

En effet, si le cancer du sein reste le premier cancer dont souffrent les femmes françaises, il est suivi de près par le cancer du poumon, qui devance le cancer colo-rectal. En cause : le nombre de fumeuses régulières, qui est passé de 17 % des femmes en 1953 à 24 % en 2014. Le tabagisme n’est donc plus, pour ceux qui le pensaient encore, qu’une affaire d’hommes. Une évolution loin d’être anodine, puisque, comme l’indique Santé Publique France, "chez les femmes de 50-74 ans, le cancer du poumon occupe le 1er rang des décès par cancer". L’incidence du cancer du poumon reste donc nettement inférieure chez les femmes que chez les hommes, mais celui-ci est particulièrement meurtrier.

Ces résultats sont issus de projections réalisées à l’aide de données collectées sur la période 1975-2013 par le réseau Francim, le Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès et l’Inserm. Les chercheurs ont ainsi observé l’évolution des incidences de 19 cancers différents. Ils ont par la suite estimé une tendance globale, ce qui leur a permis de déterminer le nombre de nouveaux cas de cancer et de décès dus à cette maladie pour l’année 2017.