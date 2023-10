Ardèche : recrudescence de cas de rougeole sur des enfants vaccinés trop tôt

Après la contamination de plus de 60 enfants dans le département depuis le 19 septembre, une campagne de vaccination a lieu cette semaine en Ardèche.

Une soixantaine d'enfants contaminés en un mois. La rougeole fait son retour en Ardèche. Cette recrudescence s'explique en partie par le fait que le département a eu une campagne de vaccination particulière. "La particularité en Ardèche, c'est que la grande majorité des enfants touchés ont été vaccinés avant l'âge d'un an", explique sur franceinfo Daniel Floret, pédiatre et professeur émérite à l’université Claude Bernard de Lyon. Il est également président de la Commission nationale de vérification de l'élimination de la rougeole et de la rubéole.

Des enfants vaccinés trop tôt

"95 % des enfants étaient vaccinés, c'est un très bon taux de vaccination, mais la plupart ont été vaccinés avant l'âge d’un an, car à l'époque, entre 2008 et 2011 l'Ardèche était en pleine flambée épidémique de rougeole" ce qui explique, selon Daniel Rouget, le regain actuel de l'épidémie.

"Depuis, de nouvelles données montrent que le risque d'échec de vaccination est plus important quand on reçoit sa première dose avant l'âge d’un an". Dans ce contexte régional particulier, le président de la Commission nationale de vérification de l'élimination de la rougeole et de la rubéole recommande donc "que les enfants vaccinés avant un an reçoivent une dose supplémentaire."

L'Ardèche, un cas particulier

Pour autant, une grande campagne de vaccination nationale n'est pas forcément nécessaire : "Je pense que l'histoire de l'Ardèche est une exception car le nombre d'enfants vaccinés avant un an est particulièrement élevé dans ce département car très touchés par l'épidémie de 2008-2011".

#Rougeole



🦠 Une épidémie de #rougeole s’est déclarée cette semaine au sein d'un #collège ardéchois et touche des enfants de plusieurs classes. Les chefs d’établissement des établissements concernés ont été prévenus par les services de l’Éducation nationale qui ont informé… pic.twitter.com/iJeubaGroE — Préfète de l'Ardèche 🇫🇷 🇪🇺 (@Prefet07) September 23, 2023

Il ne faut donc pas se précipiter pour revacciner un enfant vacciné avant un an, "sauf sil y a un cas de rougeole dans l'entourage".

Ce type d'épidémie n'est pas exceptionnel : "La France a fait face entre 2008 et 2011 a de grandes flambées épidémiques de rougeoles. Ça allait beaucoup mieux depuis plusieurs années, notamment avec les mesures Covid, ces dernières années seuls une dizaine de cas avaient été détectés", détaille le pédiatre.