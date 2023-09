Durée de la vidéo : 4 min

Découvrez les conseils de Julie Bossard, membre de l’association Pleine Mer, pour mieux consommer du poisson, tout au long de l’année.

Consommer de manière responsable du poisson nécessite de s’adapter aux différentes périodes de pêche. C’est ce qu’explique Julie Bossard, membre de l’association Pleine Mer. Par exemple, la coquille Saint-Jacques et les crevettes ne sont pêchées que l’hiver tandis que la seiche, le calamar et le rouget sont pêchés l’été et l’automne. Il est possible de retrouver sur internet les calendriers de la saison des poissons. Julie Bossard recommande également d’opter pour des poissons de grande taille pour éviter de “manger des bébés poissons qui ne sont pas encore arrivés à maturité”.

“Privilégier les espèces issues de la pêche durable, locale et artisanale”

Julie Bossard conseille d’éviter la consommation du poisson, du cabillaud et du thon, des espèces menacées par la pêche intensive. La manière dont le poisson est pêché est en effet essentielle : la membre de l’association Pleine Mer alerte sur les techniques invasives de pêches utilisées dans certains cas, comme la technique de la senne coulissante. Il est important de “privilégier les espèces issues de la pêche durable, locale et artisanale. Donc il ne faut pas hésiter à chercher des points de vente directe, des circuits courts”.