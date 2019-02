VIDEO. Vitamines C, levure de bière, oméga 3… Les compléments alimentaires sont-ils utiles ?

Un Français sur deux déclare avoir déjà consommé des compléments alimentaires. Pourtant, les apports de ces gélules ou comprimés sont bien moins bénéfiques que les vitamines et les minéraux contenus dans les aliments. "Il vaut mieux prendre un verre de jus d'orange plutôt que des comprimés de vitamine C", explique la diététicienne et nutritionniste Florence Foucault.

Aussi, les compléments alimentaires sont de "vrais cocktails de vitamines" alors qu'ils sont souvent ingérés par des personnes qui ne présentent pas de fortes insuffisances nutritionnelles. En effet, il est extrêmement rare de développer une carence alimentaire sérieuse.

Une consommation dangereuse ?

"L'organisme utilise la vitamine dont il a besoin et si cette vitamine est apportée en excès, elle est rejetée par l'organisme", précise Florence Foucault. Si notre alimentation procure une vitamine en proportion suffisante, le complément alimentaire qui lui est associé n'aura aucune vertu sur notre corps. Par exemple, certains n'ont jamais pu bénéficier des propriétés médicinales de la levure de bière car ils ne présentaient aucune carence en vitamines B.

En tout état de cause, la consommation des compléments alimentaires n'est jamais délétère mais il ne faut pas qu'elle se fasse au détriment d'une alimentation équilibrée.

En 2017, en France, les compléments alimentaires ont cumulé un chiffre d'affaires de 1,8 milliard d'euros.