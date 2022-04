Pouvoir d’achat : les catalogues de promotions plébiscités contre la hausse des prix

Dans un supermarché près de Lyon (Rhône), c’est le jour de démarrage des promotions. Comme chaque semaine, c’est alors avec le catalogue en mains que les clients font leurs courses. "Trois produits pour 1,90 euros au lieu de 3,80 euros, ça vaut quand même le coût", déclare Liliane, retraitée comme son mari. Avec l’augmentation du coût de la vie, ils sont devenus très vigilants sur les dépenses du quotidien. Ce jour-là, ils ont économisé trois euros.



Des promotions efficaces qu’en partie

Mère de trois enfants, Morgane, elle, ne fait pratiquement plus que ses courses que sur des promotions qu’elle repère sur internet. "Montant total des remises, cinq euros, donc j’en ai eu pour 14 euros", constate-t-elle sur son ticket de caisse. Elle estime économiser ainsi plus de 100 euros par mois. "J’achète à l’avance pour justement utiliser sur le long terme à moindre coût", explique-t-elle. Selon une spécialiste, les promotions permettent de faire face à la flambée des prix en partie seulement. "Au global, un distributeur n’est pas fait pour perdre de l’argent donc il va mettre des produits en promotion et puis faire une marge équilibrée sur les autres produits", déclare Élisabeth Cony.

