Livraison de courses : très tendance, cette pratique est-elle vraiment économique ?

Avant, pour faire leurs courses, nombre de Françaises et Français arpentaient les rayons des supermarchés. Aujourd’hui, trois personnes sur quatre troquent parfois le Caddie pour le clavier et font leurs courses en ligne. Une pratique qui permet de gagner du temps mais aussi de se protéger, alors que le pays est toujours en proie à la pandémie de Covid-19.

Pas moins cher

Mais est-ce plus économique d’acheter ses denrées à distance ? Il semble que non : la facture est parfois 5 à 10% plus chère qu’un panier habituel, en raison des coûts de livraison. Les marques peuvent toutefois offrir ces frais, mais seulement lorsqu’un certain montant d’achat est atteint. Acheter en ligne n’est donc pas forcément synonyme d’économies. Si certains ont encore des craintes de payer en ligne, près de six Français sur dix ont l’intention de continuer à commander leurs produits alimentaires via internet.