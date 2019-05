Jambon, lasagnes, sodas… Une étude alerte sur les dangers des aliments ultra-transformés

Les chercheurs ont observé une association entre la part d’aliments ultra-transformés dans le régime alimentaire des participants et un risque accru de maladies cardiovasculaires.

Manger des saucisses ou des soupes déshydratées pourrait augmenter le risque d'accident vasculaire cérébral ou même d'infarctus : c'est ce que conclut une étude de l'Inserm, publiée jeudi. Cette étude, qui s'est penchée sur les aliments qu'on appelle "ultra-transformés", porte sur plus de 100 000 Français volontaires qui participent régulièrement au projet Nutrinet-Santé.

Ces dernières années, les chercheurs avaient déjà établi un lien entre les aliments ultra-transformés et les risque de cancers, de troubles digestifs, et conclu aussi à une hausse de la mortalité. Cette fois-ci, ils se sont penchés sur les maladies cardiovasculaires, toujours en étudiant ce que mangent les 100 000 Français qui participent au projet Nutrinet. Ils ont regardé ce qu'on appelle les aliments ultra-transformés : sodas, barres chocolatées, lasagnes...

Poêlées de légumes, jambon...

Les aliments considérés comme "ultra-transformés" ne concernent pas forcément tout les plats préparés : on y trouvera également du jambon, des poêlées de légumes cuisinées, en clair, tous les aliments qui ont subi plusieurs procédés de transformation et qui souvent contiennent des additifs. Un plat préparé sans additifs, congelé ou pas, n'en fait pas partie. "On observe une association entre la part d’aliments ultra-transformés dans le régime alimentaire des participants et un risque accru de maladies cardiovasculaires, à la fois coronarienne comme l’infarctus du myocarde et les maladies cérébrovasculaires comme l’AVC", indique le Dr Mathilde Touvier, qui a dirigé cette étude.

Pour autant, les chercheurs sont prudents et ne veulent pas conclure à un lien clair de cause à effet : s'ils ont tenu compte aussi de l'âge des participants, de leur classe sociale, leur poids, leur consommation de tabac et leur activité physique, d’autres paramètres pourraient entrer en jeu.