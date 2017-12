Insolite : une truffe découverte sur le toit d'un hôtel parisien

Une odeur à vous mettre l'eau à la bouche, celle d'un champignon qui vaut de l'or. Une truffe sauvage. Depuis quelques semaines, ce spécimen est conservé et analysé au muséum d'histoire naturelle. Une truffe 100% parisienne, une espère rare mais comestible, "Tuber brumale" de son petit nom. Et elle a poussé à quelques mètres de la tour Eiffel, sur le toit-terrasse d'un hôtel parisien amateur de verdure. C'est en creusant pour de nouvelles plantations qu'un jardinier chercheur a découvert la truffe.

Des truffes pour les clients de l'hôtel ?

Et même si la truffe ne va pas finir en cuisine, on se frotte les mains dans celles de l'hôtel. "On a de bons espoirs qu'il y en ait d'autres, et on aura le plaisir de pouvoir faire déguster ça à nos clients. En tout cas, on l'espère", explique Éric Rajaud, directeur de l'établissement. Alors la truffe parisienne va-telle concurrencer un jour celle du Périgord ? Patience, patience...

