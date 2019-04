Consommation : pourquoi le vin est-il si cher au restaurant ?

Le vin, véritable produit du terroir, se vend trois fois plus cher au restaurant que chez le viticulteur. Ces écarts de prix sont-ils toujours justifiés ? Pas selon François Potevin, coblogueur du site vindumondes.org, qui traque les prix abusifs dans les quartiers touristiques de Paris. "On arrive dans des extrêmes qui sont difficilement justifiables", estime-t-il.

La baisse des menus en cause

Les Français sont aujourd'hui en Europe ceux dont le portefeuille trinque le plus quand il va au restaurant. "Oui le vin est plus cher, mais il y a une notion de service", déclare Pierre Vila Paleja, restaurateur. Le coût du service, une raison souvent mise en avant pour justifier le prix du vin dans les restaurants. Mais il y aurait une autre explication. Face à la concurrence et à la baisse du prix des menus, on fait sa marge sur les liquides, comme l'eau, le café, et évidemment le vin.

Le JT

Les autres sujets du JT