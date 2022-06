Consommation : la vente de poules explose en France

À l'Arbresle (Rhône), trois poules font le bonheur d'une famille. Gilles Rougerie, retraité, élève ses propres poules depuis six mois. "Maintenant, on a quasiment trois œufs tous les jours", se réjouit-il. Les poulaillers à domicile rencontrent un grand succès. Dans une animalerie, les ventes de poules pondeuses ont doublé en deux ans. Durant les mois de mars, avril et mai, "on va avoir à peu près 80 ventes tous les 15 jours", indique Laetitia Roux, responsable de l’animalerie Les Jardins des Monts d’Or.

Un bon moyen pour réduire ses déchets

À Givors (Rhône), la collectivité a distribué environ 200 poules aux habitants qui le souhaitaient. "Elles mangent quand même pas mal de déchets de légumes, des pâtes", constate Patrick Veyrand, habitant de Givors qui a réussi à diminuer ses déchets. En un an, la commune estime avoir réduit de 36 tonnes la quantité de déchets organiques dans les poubelles. L'an prochain, la ville distribuera d'autres poules.