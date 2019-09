Comment choisir ses sandwichs au supermarché ?

Le problème de ces sandwichs se situe surtout dans la composition des différents ingrédients.

Quel pain choisir ?

Il est parfois difficile de trouver dans le pain une liste d’ingrédients simples, sans émulsifiants. Préférez le pain au levain, multi-céréales de type bûcheron (avec des graines de lin, sésame) ou complet qui demande un effort de mastication et rassasie durablement. Le pain de mie de campagne (farine de blé et de seigle), ou multicéréales, fermenté à base de levain et pas de levure (l’IG est ainsi plus bas) et sans arôme artificiel comme c’est souvent le cas avec les grandes marques est aussi à privilégier.

Quelle sauce choisir ?

N'hésitez pas à troquer le beurre allégé, le ketchup plein de sucre, la moutarde aux sulfites et la mayonnaise à l’huile de tournesol par :

Du fromage frais (type Petit Billy, St Môret ou Mme Loïk).

Du fromage blanc avec des aromates (ciboulette) ou des épices (curry, cumin, tandoori).

Du concentré ou coulis de tomate.

De l’houmous maison.

De l’avocat écrasé.

Et pour la garniture ?

Choisissez des légumes de saison, de la salade verte, de la mâche, des tomates ou tomates séchées, des champignons, des oignons, des courgettes ou des carottes râpées, des légumes grillés, du concombre…

Une source de protéines, animales ou végétales, pour la satiété :

Viande froide : rosbif, blanc de poulet, rôti ou filet mignon de porc, magret fumé…

Charcuterie : jambon (porc, dinde ou poulet) sans nitrites.

Œuf dur (plein air).

Poisson (thon, sardines, saumon fumé.

Tofu.

Vous pouvez compléter par du fromage comme la mozzarella par exemple qui est moins salée que de l’emmental ou du comté.

Voici la recette que vous nous proposons :

Recette maison simple et saine

Wraps de sarrasin truite fumée-avocat

1 galette de sarrasin (du commerce si vous voulez, la composition est parfaite).

2 avocats bien mûrs.

1 oignon.

200 g de tomates.

Coriandre fraîche.

Le jus d’½ citron vert

1 pincée de piment que vous mixez plus ou moins selon la texture souhaitée.

1 - Étalez une couche d’avocat sur la moitié de la galette, déposez des feuilles de mâche (ou de roquette) et la truite fumée préalablement coupée en fines lamelles.

2 - Si vous n’aimez pas le poisson, remplacez le par des œufs durs ou du blanc de poulet.

3 - Roulez.

4 - Coupez en deux et dégustez .

Vous pouvez même utiliser des feuilles de chou vert cuites pour réaliser vos wraps, c’est délicieux et on ne peut plus sain . Pensez toujours à terminer votre repas par un fruit cru de saison pour faire le plein d’antioxydants protecteurs.