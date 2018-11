Box à domicile : mangez mieux, même quand vous n’avez pas le temps !

Aujourd’hui, l’offre de box livrées à domicile contenant des produits sains et des recettes pour les cuisiner est plus variée que jamais. On fait le point !

Ce soir encore, vous quittez le travail tard, et vous n’avez aucune envie de vous mettre aux fourneaux. Peut-être êtes vous tenté par une soupe toute faite ou une quiche surgelée : 10 minutes au micro-ondes, et vous pourrez vous installer confortablement devant la télévision avec votre plateau repas… À moins que vous ne vous laissiez tenter par une alternative très en vogue : les box de cuisine livrées à domicile, qui vous promettent de pouvoir cuisiner un plat complet et équilibré en un rien de temps. La promesse est-elle tenue ? Prix, emballage, qualité : Allodocteurs.fr les a passées au crible.

Trois grands principes :

Les recettes complètes.

Une fois par semaine, une box est livrée à domicile au créneau choisi. Le client sélectionne un nombre de personnes, un nombre de jours et les plats qui lui font envie. Les ingrédients sont vendus avec des recettes simples pour les préparer, et les ustensiles à utiliser sont précisés. Le panier peut être complété par d'autres produits (dessert, apéritif, vin…). Parmi ces box, on retrouve la célèbre QuiToque, mais aussi Recettes et cabas ou Foodette.

Les sélections de produits frais.

Une fois par semaine, des fruits et légumes produits localement sont livrés à domicile ou en point relais, avec des exemples de recettes et des conseils de conservation. L’offre fonctionne par abonnement. La sélection de fruits et légumes change régulièrement en fonction des approvisionnements et des saisons. Quelques exemples : Potager City, BioCulture, Le Campanier…

Les offres "gastronomiques".

Plusieurs chefs proposent des recettes de leur cru au fil des saisons. Via un abonnement (généralement mensuel ou semestriel), le client reçoit une sélection d’ingrédients rares pour les réaliser. Les marques MoiChef, La Box Voyageuse ou Gourmibox sont parmi les plus connues.

Les prix :

Pour les box classiques de recettes complètes, comptez entre 40 et 70 euros par panier, en fonction du nombre de personnes et de la formule.

Pour les paniers de produits frais, comptez 10 à 35 euros par semaine en fonction, là encore, du nombre de personnes et de la formule.

Pour les box "gastronomiques", comptez environ 80 euros par trimestre.

Que dire des ingrédients proposés ?

Concernant les box de recettes complètes, les produits sont majoritairement issus de l’agriculture biologique et, très souvent, de saison. En revanche, ils ne sont pas tous cultivés en France.

Pour les paniers de fruits et légumes, les producteurs fonctionnent en circuit court. Généralement, les produits sont récoltés la veille de l’envoi. Ils ne sont pas nécessairement tous issus de l’agriculture biologique.

Pour les box haut de gamme enfin, la majorité des ingrédients nécessaires à la réalisation des recettes proposées restent à acheter. L’apprenti chef cuisto peut donc choisir, ou non, d’acheter des produits bio. Quant au reste des ingrédients, peu d’informations sont disponibles. On sait néanmoins qu’ils sont recommandés et utilisés par les chefs eux-mêmes, et qu’ils viennent des producteurs chez qui les chefs se fournissent.

Et les emballages, dans tout ça ?

Le grand inconvénient des box de "recettes complètes" reste la quantité d’emballages utilisés. Les marques assurent faire le nécessaire pour les réduire au maximum et proposer des matériaux recyclables, mais faire ses courses soi-même permet de contrôler plus efficacement la quantité de plastique et de carton utilisée…

Les livraisons de fruits et légumes frais se font quant à elles généralement de la manière la plus simple possible, c’est-à-dire dans des sacs en papier. En matière d’emballage, c’est l’option la plus écologique.

En ce qui concerne les box inspirées des recettes de chefs enfin, les produits, plus rares et sophistiqués, sont parfois contenus dans bocaux ou des flacons, souvent en verre.

Chronique de Laurence Haurat du 13 novembre 2018.