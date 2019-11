Banque alimentaire : un week-end de collecte nationale

Acheter oui, mais pour donner. Samedi 30 novembre au matin, dans un supermarché d'Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin) en plein boom de la consommation, nombreux sont les clients à abreuver les chariots de la Banque alimentaire. "C'est important d'aider les personnes dans le besoin et de faire un petit geste au quotidien", explique une cliente. Des dons bienvenus en cette période de l'année. Avec 160 points de collecte dans le Bas-Rhin, l'association compte bien refaire ses stocks.

Plusieurs tonnes de nourriture vont être collectées dans le Bas-Rhin

Certains produits manquent plus que d'autres à l'appel. "Les produits pour le petit-déjeuner, les condiments, les conserves de poisson et de viande", détaille une bénévole. Ici, 10 tonnes de denrées devraient être collectées en deux jours. Près de 340 tonnes sont attendues à l'échelle du département, soit 12% des dons annuels. "Il faut trier et ranger en même temps, donc il y a pas mal de boulot", précise Philippe Foetter, un salarié de la banque alimentaire du Bas-Rhin. Le fonds européen d'aide aux plus démunis qui soutient les banques alimentaires pourrait baisser en 2021, ce qui représenterait être un coup dur pour l'association.

