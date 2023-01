Alimentation : un lien entre les nitrites et le diabète de type 2 établi pour la première fois

Une étude montre que la forte consommation de nitrites pourrait favoriser le diabète de type 2. Explications avec Damien Mascret, journaliste et médecin, présent sur le plateau du 19/20, mercredi 18 janvier.

Les nitrites augmentent les risques de cancer, mais une première étude fait également le lien entre les nitrites et le diabète. Depuis 2009, plus de 104 000 personnes ont été suivies. Selon les chercheurs, "il y a bien une augmentation de plus de 27 % du risque de diabète de type 2 pour ceux qui ont une grosse consommation de nitrites", explique le journaliste et médecin Damien Mascret, présent sur le plateau du 19/20, mercredi 18 janvier.

Pas plus de 150 g de charcuterie par semaine

L'étude, qui doit encore être confirmée par d'autres recherches, montre cependant que ceux qui ont une grosse consommation de nitrites ont d'autres raisons de développer des diabètes de type 2. "Souvent, ce sont des gens qui sont plus corpulents, plus âgés et qui ont plus d'hérédité diabétique", poursuit le journaliste. Pour l'instant, les recommandations nutritionnelles sont de 150 g de charcuterie par semaine au maximum. "Ce sont trois tranches de jambon, pas plus", conclut Damien Mascret.