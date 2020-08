Une journée mondiale de la bière : célébrée et consommée dans le monde entier

En Espagne, un serveur prépare des chopes de bières malgré les restrictions sanitaires liées au coronavirus. (JOSE JORDAN / AFP)

C’est le type de fête internationale qui remporte toujours un succès rapide. La journée de la bière est née en 2007 en Californie, avant de conquérir 23 pays et 138 villes dans le monde. Elle est en général fêtée tous les premiers vendredis du mois d’août.

La Chine, premier producteur mondial

Certains n’ont pas attendu cette célébration pour reconnaître à la bière un statut de première classe. Les premières traces de bières datent de 4000 ans avant Jésus Christ. Plus récemment, on raconte que l’Américain Benjamin Franklin expliquait que la bière est la preuve que Dieu nous aime et qu’il veut que nous soyons heureux. Pendant longtemps, la bière a ensuite été le breuvage préféré des Français, jusqu’au début du XXe siecle, avant d’être remplacée par le vin.

En matière de production, la Chine domine le marché mondial. Elle est suivie par les États-Unis qui comptent 3000 brasseurs, puis le Brésil. En terme de consommation, le tiercé de tête se trouve cette fois en Europe, avec la République Tchèque qui boit 146 litres par an et par personne, devant l’Autriche et l’Allemagne. La France est à la 41e place, avec 30 litres par personne. L'Inde ferme le classement avec seulement deux litres par personne.

"La bière qui fait aimer la bière"

Il y a une publicité dont il faut évoquer lorsque l’on parle de bière : celle d’Heineken en 1982. Il était impossible de ne pas l’entendre quand on allait au cinéma. La musique est signée Robert Palmer avec sa chanson Every Kinda People.

À l’image, un pub avec toutes sortes de gens qui prennent du plaisir à boire de la bière. Arrive ensuite le slogan Heineken, avec la phrase culte, "Heineken, la bière qui fait aimer la bière". Une publicité signée par l’agence Publicis qui a marqué une génération. D’autres versions seront proposées ensuite, mais sans le charme de la première.