Les clichés à travers le monde. Londres est-elle la capitale des comédies musicales ?

Le Fantôme de l’Opéra est depuis 36 ans à l’affiche. C'est l’un des plus anciens spectacles du West End of London, ce quartier qui fourmille de théâtres dans la capitale anglaise. On y trouve près d'une quarantaine, qui mettent surtout en scène des comédies musicales. Liza, une grande fan, sort tout juste du Fantôme de l'Opéra. "Je m’en veux de ne pas être venue plus tôt ! Les artistes chantent merveilleusement bien, se réjouit l'Anglaise. On est plongés dans l’ambiance, j’ai même un peu pleuré."

"C'est mieux que le cinéma ! Si je pouvais, j'irais voir un spectacle chaque soir." Liza, fan de comédies musicales à franceinfo

L'univers des comédies musicales est bien rempli : des classiques comme Wicked ou Les Misérables, des spectacles inspirés de la vie de Bob Marley ou celle de Tina Turner, des adaptations de films comme Pretty Woman ou Retour vers le futur et même des créations plus burlesques comme The Book of Mormons ou And Juliet, libre divagation moderne sur le thème de Roméo et Juliette, avec des reprises de Britney Spears.

40% des touristes à Londres vont au théâtre

Chaque soir, l'actrice Miriam Teak Lee livre une incroyable prestation en tant que Juliet. Elle chante, joue la comédie, danse. "C’est si amusant et tellement dingue. Je prends un plaisir incroyable, raconte l'interprète de Juliet. Il n’y a qu’à Londres que vous pouvez vivre ça ! Il y a sans cesse de nouveaux projets. C'est une chance formidable pour les artistes et, je crois, pour le public aussi. On parle d’une adaptation de And Juliet au cinéma. Je ne sais pas quand mais je suis prête !"

Tous les soirs, des dizaines de milliers de personnes en prennent plein les yeux et les oreilles. Plus de 15 millions de spectateurs viennent, chaque année, dans le West End pour y voir Mamma Mia, un million de plus qu’à Broadway. 40% des touristes qui passent une nuit à Londres vont au théâtre. Ils y découvrent des shows ambitieux, au milieu d’un public anglais, souvent un verre à la main, parfois debout. Et toujours prêt à chanter en chœur avec les artistes.