Transportez-moi vers le futur. Les moteurs d'avion de Safran

L'open rotor - Safran (Safran)

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Une taxe carbone pour le transport aérien a été votée dernièrement, alors que les industriels du secteur s’activent pour diminuer le bruit et la pollution. "Le moteur est le cœur de l’avion, mais le pilote est son âme", disait Saint-Exupéry.

Safran, un des leaders mondiaux des moteurs d’avion, fabrique des moteurs dont le bruit et la consommation ont diminué de moitié en 30 ans. Stéphane Cueille est le directeur de l’innovation chez Safran. La consommation de carburant par passager au kilomètre a été divisée par cinq et les nuisances sonores ont été rendues beaucoup plus supportables pour les riverains.

JEAN-MARC GOACHET / RADIO FRANCE

Safran travaille actuellement sur le retour des hélices appelées open rotor, encore plus performantes. Une autre innovation serait de placer une quinzaine de moteurs électriques, répartis le long des ailes d’avion. Il faut s’attendre dans un futur très proche à avoir des avions hybrides entre l’hélicoptère, le drone et l’avion, qui pourront effectuer de plus courtes distances et probablement sans pilote.

Cet avion automatique, sans pilote, fait d’ailleurs l'objet d'un vaste débat. Pour Stéphane Cueille, les gens vont petit à petit s’habituer à ce système plus autonome. En tous les cas, ce n’est pas pour tout de suite, car les dizaines de milliers d’avions livrés dans un futur proche se pilotent à deux et sont prévus pour durer 30 ans.

Autre innovation : Safran place des moteurs sur les roues des avions pour qu’ils puissent rouler sans polluer et en silence, c’est ce qu’ils appellent le green taxi. Ils réussiront à économiser du carburant de façon importante et ils auront également la possibilité d’effectuer des marches arrière directement depuis la porte d'embarquement, sans avoir besoin de recourir au tracteur.



Le Patroller de Safran, un drone tactique qui équipera l'armée française en 2019. (ROMUALD MEIGNEUX / SIPA)

franceinfo vous permet de gagner un vélo électrique, offert par Norauto du groupe Mobivia. Pour jouer, cliquez ICI et répondez à la question suivante :

Quelle est la consommation par passager à bord d’un airbus A 350 complet en long courrier, environ 2, 4 ou 6 litres aux 100 kilomètres ?

Par ailleurs, en participant à ce concours tout l’été, vous pouvez également devenir astronaute d’un jour en gagnant des vols en apesanteur offerts par Air France dans l’airbus d’entraînement des astronautes, Alors bonne chance !