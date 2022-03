Solidarité avec l’Ukraine, succès de "Mortelle Adèle" et vive l'équitation

Comme chaque semaine, "Salut l'info !" raconte l'actualité à hauteur d’enfant, un podcast réalisé par Franceinfo et le magazine Astrapi.

Cette semaine, l’émission revient sur la situation en Ukraine, pour faire un point sur le conflit et ses conséquences : négociations entre la Russie et l’Ukraine, réfugiés qui fuient les combats… et élan de solidarité en France et dans le monde.

Gérer le stress de l’actualité

Cette actualité peut être très inquiétante pour les enfants. Ils en entendent beaucoup parler autour d’eux ou ils en voient des images à la télévision. Au micro de "Salut l’info !", Elsa raconte par exemple qu’elle craint une "troisième guerre mondiale." Injustice, peur, stress, tristesse… Dans notre rubrique "On se dit tout", la psychologue Nadège Larcher donne aux enfants des conseils pour gérer toutes ces émotions.

Une héroïne rigolote et mortelle !

Dans cet épisode, "Salut l’info !" a enquêté sur un tout autre sujet. Petit indice : il s’agit d’une petite fille, héroïne de BD super marrante mais totalement… antipathique ! Les fans auront deviné : il s’agit de Mortelle Adèle. BD, chansons et maintenant une exposition, au festival d’Angoulême (17 au 20 mars)… Comment expliquer le succès de Mortelle Adèle ? Rémi d’Astrapi a mené l’enquête auprès de trois jeunes fans.

Pour garder le sourire, le podcast propose aussi aux enfants d’écouter trois nouvelles blagues… et de découvrir la passion réjouissante de Zoë, 12 ans, pour l’équitation. Une activité qui la rend tout simplement heureuse. Alors en selle et bonne écoute !

"Salut l'info !" vous a été concocté cette semaine par :

Estelle Faure et Rémi Chaurand à la production

Marina Cabiten et Marion Joseph à la rédaction en chef

Philippe Baudouin à la réalisation

Chérif Bitelmaldji au mixage