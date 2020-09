PODCAST. Internet sans danger, les mesures contre le coronavirus et une jeune prodige de la batterie

Internet sans danger, les mesures contre le coronavirus et une jeune prodige de la batterie (ASTRAPI / BAYARD PRESSE)

Tiktok, Snapchat, Instagram, sites en tout genre et jeux vidéo en ligne… des mots et des usages qui ont envahi le quotidien des adultes… et des plus jeunes ! Mais comment se repérer et ne pas se faire piéger ? Quels dangers éviter et comment ? Au micro de Salut l’info !, Lucas et Brigitte-Hélène, élèves en CM1-CM2, nous racontent ce qu’ils aiment bien faire sur Internet mais aussi les pièges à éviter, photos choquantes ou comptes inadaptés pour les enfants… Pour les aider, Marina de franceinfo a demandé conseil à une spécialiste du sujet : Justine Atlan, présidente de l’association e-enfance, spécialisée dans la protection des mineurs sur Internet. En cas de doute ou de questions après l’écoute de ce dossier, il existe aussi un site internet pour se renseigner www.e-enfance.org et même un numéro vert, gratuit et anonyme, pour les parents et les enfants : 0 800 200 000.

Des as de la raquette… et de la batterie

L’actualité, ce sont aussi les nouvelles mesures annoncées mercredi soir par le ministre de la Santé, Olivier Véran. Les enfants ont peut-être entendu parlé de zones de couleurs et de nouvelles interdictions. Dans Salut l’info !, Estelle fait le point sur ces nouvelles restrictions pour lutter contre le coronavirus.

Au programme aussi de l’émission de cette semaine : Nandi, 10 ans, une pro de la batterie qui a défié en vidéo une légende du rock, Dave Grohl, musicien du groupe les Foo Fighters. Du talent, ils en ont aussi : 224 joueurs et joueuses de tennis vont s’affronter lors du tournoi de Roland Garros : décalé à cause de l’épidémie, il a démarré cette semaine à Paris. Avec une petite nouveauté : un toit pour se protéger de la pluie !

Comment arrêter de se ronger les ongles ?

Passer sa vie sur les jeux vidéo ou regarder mille fois son téléphone dans la journée… Des habitudes qu’il est difficile d’arrêter… Chacun les siennes. Pour Chloé, c’est se ronger les ongles. Elle s’est confiée dans notre rubrique « On se dit tout » pour nous demander comment arrêter. Salut l’info ! a pris très au sérieux sa demande et lui donne des conseils pour l’aider.

Internet ça peut être dangereux si on ne fait pas attention mais il y a aussi des jeux en ligne qui permettent de s’amuser … sans en abuser. Erwann adore le jeu Minecraft et il explique pourquoi au micro de Salut l’info ! Sans oublier les blagues loufoques des enfants, laissées sur notre répondeur. Il est ouvert à tous les enfants : au 01 47 79 40 00, ils peuvent nous raconter leur coup de cœur culture (chanson, film, jeu, livre…) et nous laisser une devinette. Bonne écoute !