Prenez soin de vous. Allégez-vous en réfléchissant à vos émotions

Prenez soin de vous, allégez-vous de ces kilos en trop, réels ou fantasmés. Ceux qui alourdissent votre silhouette et ceux qui pèsent sur vos épaules au quotidien. Des problèmes de poids pour lesquels l'hypnothérapeute Corinne Cloix a "enfin les solutions".

Dans son livre paru aux éditions Kawa, elle dépasse le simple constat nutritionnel : "je mange trop, je mange mal et je grossis", pour s'intéresser à un aspect plus psychologique.

Combler ses vides émotionnels

Et si je mangeais non pas pour remplir mon ventre mais pour combler un besoin émotionnel ? Elle prend l'exemple de l'un de ses patients dans la Nièvre où elle exerce. René pèse 140 kilos, possède sept voitures de courses et dix appartements, a une femme et deux maîtresses. "Il nourrit son corps comme il mène sa vie : en surplus, analyse-telle. Pourquoi ? Pour se mettre dans une pseudo-sécurité. Parce qu'il se dit que plus il se remplit à l'intérieur en prenant des choses de l'extérieur, plus il va être tranquille. C'est un leurre, une illusion de l'ego."

L'ego, c'est l'intellect ou l'ensemble de nos connaissances, de nos croyances, de notre éducation. Corinne Cloix le décrit comme un alien qui nous manipule de l'intérieur et qui nous éloigne de notre vraie nature. Avec ses projections, il fausse notre rapport à la nourriture, pour nous installer dans une addiction. La première chose à faire est d'en prendre conscience. Cela représente 80% du chemin, selon elle.

Comprendre sa faim

Il faut ensuite distinguer la vraie faim de la fausse faim, ces fameux besoins émotionnels que l'on cherche à combler : solitude, ennui, manque d'affection ou d'estime de soi. Des besoins qui n'ont rien à voir avec la vraie faim, mais qu'il ne s'agit pas de nier. Plutôt de les accepter pour se se demander quelle émotion se cache derrière et identifier le vrai problème.

Vous pourrez alors manger en ayant vraiment faim. Mangez ce dont vous avez envie, en savourant et en vous arrêtant quand vous n'avez plus faim. Si vous respectez ces quatre règles d'or, Corinne Cloix l'assure, vous ne grossirez pas. Son livre s'intitule Les problèmes de poids, enfin les solutions, aux éditions Kawa.