Nouveau rencard avec Jean Castex

Elisabeth Borne, Jean-Michel Blanquer and Jean Castex à Paris, le 12 novembre 2020. (LUDOVIC MARIN / POOL)

Comme beaucoup de jeudi, désormais à 18 heures, rendez-vous avec le Premier ministre et avec tous les autres. Dans ma télévision, je précise. Y'avait pas que Jean. Y'avait Olivier, Elisabeth, Jean-Michel, Bruno. Ils étaient tous là. Ceci étant dit, si vous êtes pas fans de ce rencard habituel, qu'est ce que vous avez manqué ?

On était prévenus qu'il y aurait trois scénarios possibles, selon le porte-parole du gouvernement. Statu quo, durcissement ou allègement. Et c'est finalement le scénario numéro 1 qui a été choisi ! Le statu quo. On n'a pas appris grand chose... Ah si ! On a appris qu'on n'a pas bien fait de se jeter sur les billets de train de Noël le 6 octobre dernier parce que quand on a posé la question au Premier ministre, il a botté en touche. Voilà, on a mis 578 euros pour un Paris-Toulouse et on va l'avoir dans l'os... Mais on sera remboursés évidemment... Qu'est ce qu'on a appris d'autre... Ah, ben Elisabeth Borne a apporté une solution à l'isolement en télétravail. À chaque problème, pas sa solution mais son numéro vert... Quoi d'autre ? Mon préféré, mon meilleur moment, c'est Olivier Veran qui parle du potentiel futur vaccin de Pfizer, un vaccin qui doit être conservé à -80°C ! Mais qu'à cela ne tienne, le ministre de la Santé à la parade : "La France a acheté 50 super congélateurs pour stocker le futur vaccin." Des congélos ! On est trop forts ! Non vraiment je vous rends service, c'est le meilleur qu'on puisse retenir. À part ça ben si j'ai bien compris on est repartis à la maison jusqu'à mi décembre, au minimum.