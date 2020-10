Nouveau monde. Plus de 50 satellites dans une seule fusée… L’Europe veut rivaliser avec les États-Unis dans le "new space"

Lanceur européen Vega (AFP)

Le 2 septembre dernier, une fusée Vega d'Arianespace, lancée depuis le centre spatial guyanais, a mis en orbite avec succès pas moins de 53 satellites d’un coup, pour le compte de 21 clients. Il s’agit de la première mission européenne de "rideshare" (lancement partagé).

Avec cette première technologique, baptisé SSMS ("Small Spacecraft Mission Services"), l’Europe espère prendre sa place dans le "new space", la nouvelle compétition spatiale économique internationale.

franceinfo : quel est l’intérêt de ce "co-voiturage" de satellites ?

Marino Fragnito, responsable de la BU Vega chez Arianespace : L’intérêt est de pouvoir proposer des lancements à prix abordables, notamment à des startup, des universités ou des centres de recherche, qui ne pouvaient pas se permettre d’accéder à l’espace jusqu’à présent.

À quoi vont servir ces petits satellites ?

La plupart sont des démonstrateurs de technologies. Les entreprises, même les plus grosses, passent souvent par des petits satellites pour tester leurs technologies, avant de développer une constellation ou un satellite plus grand pour leurs usages. Cela concerne les télécoms, l’internet des objets ou les observations de la Terre.

L'Europe est-elle compétitive face aux initiatives américaines dans le "new space" ?

Absolument. Le marché est de plus en plus concurrentiel. Les Américains proposent aujourd’hui des tarifs très agressifs. En Europe, nous suivons cette décroissance de prix mais nous essayons de continuer à offrir un service d’excellence. Le lanceur Vega est très versatile. Lors de ce vol, nous avons déployé les satellites à trois niveaux d’orbites différents, avec succès. L'enjeu est économique et stratégique pour l'Europe.