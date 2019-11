Mômes trotteurs. Bienvenue à Chaplin's World !

Dans le studio-musée de Chaplin's world, à Veney en Suisse. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Héloïse et ses cousins, Ariel et Zachary, sont partis sur les pas de Charlot. "Notre grand-mère adore ses films, souligne ces derniers. Chez elle, elle nous met des cassettes vidéo de Charlie Chaplin. On a vu par exemple 'La Ruée vers l'or' et 'The Kid'."

Le musée est ouvert depuis le printemps 2016

C'est ici, au bord du lac Léman, que Charlie Chaplin a passé les dernières années de sa vie, de 1952 à 1977. Les "mômes trotteurs" ont commencé par visiter le studio. En préambule, ils ont découvert l'oeuvre et la vie de Charlot grâce à un film-documentaire projeté dans une salle de cinéma. Le film revient notamment sur l'expulsion de Charlot, qui doit quitter les États-Unis en 1952, au moment de la chasse aux sorcières, sous la présidence de McCarthy.

Puis, ils ont plongé dans l'univers cinématographique de Charlie Chaplin, grâce à des décors en taille réelle, des statues de cires et autres accessoires (chapeaux, chaussures, cannes...) ayant appartenu à l’acteur anglais.

"Comment tu le trouves Charlie Chaplin?", demande Héloise à ses cousins. "C'est un clown !" répond Zachary. Et Héloise de préciser "qu'il a été artiste et scénariste."

Les mômes trotteurs autour d'une statue en cire de Charlot. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Quand soudain... "Y a Charlie Chaplin caché sous la table ! Comme dans la Ruée vers l'or !" Et nous manquons de tomber car... la maison bouge ! "C'est parce qu'en fait dans le film, la cabane est sur un bord de falaise. Et elle tombe en fait...", note Zachary.

Dans le décor des Temps modernes

"il y a un vidéo-projecteur qui montre des engrenages." Près d'une vieille caméra, Zachary s'installe "à la place du filmeur, et ça fait tout bizarre". "Ah ! Voilà les bobines !" lance Ariel. Pour Les Temps modernes, il a fallu 65 215 mètres de pellicule. "Ah c'est énorme !"

Maquette des Temps Modernes, Chaplin's world, à Vevey en Suisse. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

"Il y a The kid en cire, qui regarde le policier, ça a de l'humour, c'est vieux, les choses les plus vieilles sont les plus rigolotes", trouve Ariel. Après avoir salué la statue de cire de la maman de Charlot, nous entrons dans un cirque. Un bon acrobate, Charlot ? "Non, estime Héloise parce que lui, il veut d'abord faire de la rigolade..." "Par contre, Charlot est bon pour les coups de pied au c..." rigole Ariel.

Le studio-musée Chaplin's world, à Vevey en Suisse. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Saviez-vous que "Michael Jackson se serait inspiré pour son célèbre Moonwalk de la danse qu'execute Charlie Chaplin à la fin des Temps modernes?" Et Zachary de l'imiter façon "marche en canard".

Chaplin's world, à Vevey en Suisse. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

La collection de photographies et le parc

Juste à côté, les kids ont visité le manoir de Ban, où résida la famille Chaplin. Les principaux événements de la vie du comédien y sont racontés à travers différentes salles.

L'émotion provient aussi de la superbe collection personnelle de photographies de la famille Chaplin.

Dans le manoir de Charlot, à Vevey en Suisse. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

"Son parc est magnifique", juge Héloise en longeant la manoir. "C'est très chic" ajoute Zachary. "Avant, précise Héloise, Chaplin habitait aux États-Unis. Il est venu ici pour avoir la paix. Et il a dit : c'est partout chez moi tant qu'il y a ma famille et mes amis avec moi."

Et nous repartons sous la pluie... "C'est pas grave la pluie, du moment qu'on est dans la bonne humeur." Avec en plus, le coeur joyeux et rempli d'émotions...

La terrasse du manoir de Charlie Chaplin, à Vevey en Suisse. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Du 13 mars au 28 juin 2020, Chaplin's World proposera "Charlie Chaplin l'homme-orchestre". Créée par le musée de la Musique-Philharmonie de Paris, cette exposition temporaire - actuellement visible à Paris - dévoile la dimension musicale et rythmique de l'artiste. Avec à la clé, une immersion en images et en sons.

