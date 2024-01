Espagne 2024 : une année électorale

Focus aujourd'hui dans Micro européen sur l'Espagne, pour cette entrée dans 2024, avec Juan Jose Dorado, journaliste correspondant espagnol à Paris.

franceinfo : Quelle Espagne en 2024 ?

Juan Jose Dorado : Une Espagne avec un gouvernement qui va essayer de survivre. Un gouvernement qui est en grosse difficulté au niveau de l'Assemblée nationale espagnole, las Cortes, puisque c'est toujours un gouvernement de coalition, socialiste, jusqu’à aujourd’hui. Là, on ne sait pas comment ça sera dans deux semaines, dans trois semaines ou dans deux mois, parce qu'en plus, en Espagne, il y a des élections, c’est une année électorale.

Dans quelques semaines, au mois de février, vous avez les élections en Galice où le Parti conservateur dans l'opposition aujourd'hui à Madrid, est donné avec une majorité absolue au gouvernement galicien.

Parce que le patron du Parti conservateur, Monsieur Feijo, est galicien ?

Tout à fait, donc le Parti socialiste va essayer de limiter la casse si l’on peut dire. Et puis, avant les élections européennes, au mois de juin, il va y avoir des élections au Pays basque. Alors, le Pays basque, c'est important parce que c'est compliqué.

Et c'est compliqué, parce que les partis indépendantistes basques soutiennent le gouvernement de Madrid, avec deux partis indépendantistes ?

Il y en a deux, vous avez raison. Le parti nationaliste basque, conservateur de droite, est le parti héritier, et la branche armée, Bildu, qui est plutôt d'extrême gauche. Et donc ces partis vont forcément vouloir gouverner au Pays basque. Et donc il va y avoir des problèmes avec le gouvernement central. Et puis on attend pour cette année 2024 des élections aussi certainement du côté de la Catalogne.

Là, ça va être le festival ?

Le festival, vous avez tout à fait raison. A priori, ces élections sont prévues pour l'année 2025, avril 2025. Mais tout laisse croire qu'il va y avoir des élections en 2024. Déjà, parce que les deux partis indépendantistes catalans qui soutiennent la loi d'amnistie qui doit être discutée au Parlement espagnol, le parti Esquerra Republicana, ça, c'est la gauche et Junts per Catalunya (Ensemble pour la Catalogne), le parti de Monsieur Puigdemont qui, pour l'instant, est toujours en vacances du côté de Waterloo.

Donc, ces deux partis vont vouloir récupérer leur hégémonie du côté de la Catalogne, donc beaucoup d'élections avec un gouvernement minoritaire et beaucoup de problèmes en perspective.

Comment se présentent les élections européennes en Espagne ?

On commence à avoir une petite idée. Déjà, ce qui paraît compliqué, c'est que le Parti socialiste qui, il y a cinq ans, en 2019, avait gagné ces élections européennes, puisse le faire à nouveau. Le Parti conservateur, le Parti populaire monte clairement aux intentions de vote pour les élections européennes.

On est encore très loin du mois de juin. En tout état de cause, cela va rajouter à la politique intérieure espagnole. Les électeurs espagnols sont mécontents parce qu'il y a eu cette proposition de loi d'amnistie, parce que la vie est chère en Espagne aujourd'hui. Le gouvernement va prolonger un certain nombre de mesures d'aide à l'économie, ce que l'on appelle l'économie des crises. Mais aussi le gouvernement espagnol veut approuver une augmentation de la TVA, par exemple de l'électricité et du gaz.

Donc, pour les Espagnols, économiquement, ce n'est pas non plus très flamboyant. Donc tout ça, peut-être, va se ressentir dans les différentes élections qui vont avoir lieu, et notamment les élections européennes au mois de juin prochain.