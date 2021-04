franceinfo seniors. Qui sont Les Bolders ?

Les Bolders, pour passer du produit subi au produit choisi. (LES BOLDERS.FR)

Les bolders, c’est le nom imaginé pour qualifier les centaines de milliers de personnes de plus de 65 ans qui sont particulièrement en forme et dynamiques.

Pour préparer l'avenir, ces personnes sont tiraillées entre nécessité de prévoyance et envie de continuer comme ça.

Face à tous ces changements, le "bolder" veut rester autonome, accepte qu’on puisse l’aider mais refuse qu'on l'infantilise, il choisit, il est vivant et plein d'envies.

Que veut dire le mot Bolders ?

C'est un jeu de mot autour des adjectifs anglais OLDER (plus vieux) et BOLD (audacieux, imaginatif et entreprenant).

Je constate au fil des projets que les offres qui leur sont proposées sont loin de leurs préoccupations quotidiennes Gael Guilloux, président des Bolders

Liste des courses :

- Donner du sens au parcours de vie des plus de 65 ans.

- Déterminer les priorités individuelles et collectives des plus de 65 ans.

- Arbitrer entre leur désir de faire, de laisser faire et/ou de faire faire.

- Appréhender la vulnérabilité particulière sans les enfermer dans une catégorie.

- Penser la relation de l’aménagement, du produit, et du service (et de l’autonomie) avec les plus de 65 ans.

- Appréhender les modalités du choix de la personne en fonction des situations.

- Proposer des "moyens" de gestion de l’aide humaine par les plus de 65 ans, des plus de 65 ans par les aidants.

- Identifier et rassembler autour de la situation l’ensemble des acteurs de l’écosystème et les faire collaborer.

- Assurer la promotion et la vente, grâce à des outils de communication adaptés et au contact direct des plus de 65 ans.