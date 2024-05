Emmanuel Macron se rend en Nouvelle-Calédonie, les mandats d'arrêt de la CPI contre Israël et le Hamas, la loi Airbnb... Les informés de franceinfo du mardi 21 mai 2024

Les thèmes :

Nouvelle-Calédonie, Emmanuel Macron reprend la main : après huit jours de très vives tensions qui ont fait six morts, des centaines de blessés et des millions d'euros de dégâts, le Président part installer "une mission".

La CPI demande des mandats d’arrêt contre Nétanyahou et les dirigeants du Hamas : la demande du procureur de la Cour pénale internationale suscite des réactions diverses. Les Américains jugent cette décision scandaleuse, Berlin est plus nuancé et regrette l'aspect simultané de la demande pour Israël et le Hamas et la France soutient l'initiative de la CPI qu'elle juge indépendante.

Location Airbnb contre location longue durée : c'est la problématique du jour au Sénat où une proposition de loi était examinée pour durcir les conditions de locations type Airbnb à cause de la crise du logement sévère dans certaines régions.

Les informés :

Elsa Freyssenet, grand reporter aux Echos

Gilles Bronstein, journaliste politique à franceinfo

Cédric Clérin, rédacteur en chef de L’Humanité Magazine

Guillaume Lagane, maître de conférences à Sciences-Po, spécialiste des questions de défense et de relations internationales et auteur de "Questions internationales en fiches", aux éditions Ellipses

Retrouvez l'émission en intégralité :