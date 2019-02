Les enfants des livres. Rencontre avec Stephen Carrière pour son roman "L'Enchanteur"

"L'enchanteur", Stephen Carrière (EDITIONS PKJ)

Une ville sous la menace d’un tueur d’ados en série, une bande de copains attachante dont l’on sait que l’un d’eux va bientôt partir, et un projet fou pour refuser cette mort certaine…

L’Enchanteur, paru aux éditions Pocket Jeunesse, est le roman fantastique choisi par Alexandre (janvier 2018, à partir de 15 ans).

L'histoire

Stan est le meneur d'une bande de copains et c'est lui l'Enchanteur du lycée. Les camarades viennent le voir quand ils sont empêtrés dans un problème et lui, en "contorsionnant" un peu la vérité, et grâce à son énergie et son inventivité, arrive toujours à trouver une solution.

Mais cette fois le problème est de taille puisque Daniel, en phase terminale d’un cancer, sait qu’il va mourir et souhaite partir en marquant les esprits par une création : un spectacle qui restera gravé dans les mémoires comme un chef-d’œuvre et dont il confie la création à Stan. Parallèlement à cela, la ville vit dans un climat de peur, elle est sous la menace d’un assassin d’ados à laquelle cette jeune bande d’amis va être mêlée.

L'art et l'amitié deviennent de formidables pouvoirs pour sauver cette ville aux prises avec les attentats, la violence, le racisme, le mécontentement général. Tous les ingrédients sont réunis pour un roman captivant, à la fois fantastique et "terriblement" contemporain. À quand l'adaptation au cinéma ?

L'auteur

Stephen Carrière est écrivain, éditeur et traducteur. Il dirige les éditions Anne Carrière et il est à l'origine de la création de la collection Young Adult des éditions La Belle colère.

Et d'autres idées à lire !

"La prophétie de l'horloge, la médaille ensorcelée", de J. Bellairs (EDITIONS CASTELMORE)

La suite de La Prophétie de l'horloge, La médaille ensorcelée, de John Bellairs vient tout juste de paraître aux éditions Castelmore. Traduit par Nikou Tridon, les illustrations sont de Nathan Collins. À lire à partir de 10 ans.

On retrouve le jeune Lewis, apprenti magicien et son oncle Jonathan qui lui enseigne toutes sortes de tours dans son manoir ensorcelé. Cette fois-ci, Lewis a trouvé une médaille "miraculeuse" : elle lui permet de se sentir plus fort, mais bientôt notre jeune héros va se sentir un peu dépassé par ses pouvoirs... et même en danger.

De l'émerveillement, de l'action et des personnages attachants, on y revient avec joie dans ce conte magique ! Et en voici d'ailleurs un extrait...

"La Prophétie de l'horloge, la médaille ensorcelée" de J. Bellairs --'-- --'--

Et pour vous rafraîchir la mémoire, rien de plus simple, vous pouvez entendre à nouveau la chronique avec Noam qui avait présenté le premier tome, et même vu son adaptation au cinéma en septembre 2018, grâce au podcast ou en suivant ce lien.

À noter aussi qu'une version du tome 1 de La Prophétie de l'horloge- Format Dys, adaptée aux lecteurs dyslexiques vient aussi de paraître, toujours aux éditions Castelmore.

"La Prophétie de l'horloge", version dyslexie, de J. Bellairs (EDITIONS CASTELMORE)

"Marie-Antoinette et ses sœurs" d'Anne-Marie Desplat-Duc, éditions Flammarion Jeunesse. A partir de 8 ans.

L'auteure de la série à succès Les Colombes du Roi-Soleil nous invite maintenant à découvrir l'enfance d'une nouvelle héroïne : celle de Marie-Antoinette. C'est lors d'une visite du Trianon à Versailles qu'Anne-Marie Desplat-Duc a découvert un tableau de Marie-Antoinette à l'âge de 7 ou 8 ans. Elle a eu envie de connaître un peu mieux la future Reine de France.

En effet, l'épouse de Louis XVI a grandi à Vienne, entourée de ses nombreux frères et sœurs. C'est qu'il s'en passe des choses quand on est l'avant-dernière d'une fratrie de 16 enfants, et dans ce tome 1, sont dévoilés les Premiers secrets... ! En voici un extrait.

"Marie Antoinette et ses sœurs", tome 1, "Premiers secrets" --'-- --'--

"Marie-Antoinette et ses soeurs", de A-M Desplat-Duc (EDITIONS FLAMMARION JEUNESSE)

Le Labo des histoires

Alexandre a 17 ans, il est laborantin au Labo des histoires de Paris.

Cette association propose des ateliers d’écriture gratuits dans toute la France pour les jeunes de 9 à 25 ans.