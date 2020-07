Les enfants des livres. "Partir en livre" avec "Bergères guerrières" et le chapitre 15 de notre Journal !

Chapitre 15, "La dame en rouge", illustration de Luc Desportes (LUC DESPORTES)

"Les enfants des livres" vous proposent des idées de lecture et vous invitent à suivre leur Journal sur le web créé pendant le confinement.

Avec Bertrand Puard, romancier et auteur jeunesse, notre parrain pour ce journal, et les réseaux sociaux romanscasterman et Let's read, qui relaient notre histoire, chaque dimanche depuis les débuts de la pandémie, Le journal des enfants (confinés) et maintenant (déconfinés) des livres propose un nouvel épisode écrit à tour de rôle par l'un des jeunes de l'équipe des Enfants des livres (de 11 à 18 ans).

"La dame en rouge" est le titre du dessin que Luc Desportes vous propose pour illustrer ce nouvel épisode, écrit par Malo.

Voici le quinzième chapitre du Journal des enfants (déconfinés) des livres

Quinzième chapitre signé Malo, 11 ans

Le journal des enfants (déconfinés) des livres, Chapitre 15 by Franceinfo on Scribd

Le coup de coeur de Malo

Bergères guerrières de Jonathan Garnier et Amélie Fléchais, éditions Glénat.

"Bergères Guerrières", de J. Garnier et A. Fléchais (EDITIONS GLENAT)

L'histoire

Tous les hommes du village, ou presque, sont partis faire la guerre dans un territoire inconnu appelé "Les Terres Mortes". Aucun homme n'en est revenu. Pour protéger leur clan, les femmes du village ont fondé l’Ordre des Bergères guerrières.

Molly, la jeune héroïne, aimerait devenir apprentie guerrière. Elle n'est pas la seule : son meilleur ami, Liam, rêve lui aussi d'en faire partie, mais l’Ordre n’est réservé qu’aux filles...

La série compte 3 tomes. Le premier est sorti en 2019, le quatrième tome sera le dernier et il est prévu pour mars 2021.

J’adore ce livre car il est très drôle et très féministe. Les rôles dans ce village sont à l’opposé des préjugés sexistes, car les femmes se battent et les quelques hommes gardent les cochons. C’est un livre plein d’aventures, de gags et j’adore ça. Le style graphique est très beau et très soigné. La dessinatrice, Amélie Fléchais, a participé à la création d’un très beau film d’animation Le chant de la mer* (j’ai reconnu le style de dessins) L’histoire des Bergères guerrières est géniale, et la suite aussi … Malo

*Le chant de la mer, le film de Thomas Moore sur lequel Amélie Fléchais a été "concept artist" pour le studio d'animation irlandais Cartoon Saloon. Un livre-disque du film, raconté par Nolwenn Leroy, ainsi que le roman du film sont également édités aux éditions Glénat.

"Le chant de la mer", le roman du film de Thomas Moore (GLENAT JEUNESSE)

Cette bande dessinée fait partie de la sélection "Partir en livre"

A l'initiative du ministère de la Culture, Partir en Livre, est la grande fête du livre de l'été pour la jeunesse. Elle est organisée par le Centre national du livre, avec la participation du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis.

Pour retrouver le programme de cette grande manifestation nationale, gratuite, et festive autour du livre, c'est ici, et c'est du 8 au 19 juillet.

Et, plus spécifiquement, le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis propose ses nouveautés : cet été le "Parc d’attractions littéraires" du Salon devient "ParcoTruck(s)". Tout le programme des "Parkotruc(s)"est à retrouver ici.

Avec des activités inédites, conçues pour respecter les règles sanitaires en vigueur, les "ParcoMobiles" par exemple feront escale dans une vingtaine de villes de la Seine-Saint-Denis entre le 8 et le 17 juillet 2020. Ils proposeront de partir à la découverte de héros et d’histoires de bandes dessinées et de la littérature jeunesse, et de découvrir des cahiers de vacances inédits offerts à toutes et tous, dont celui de Bergères guerrières justement !

Affiche de 'Partir en livre" 2020 (Aurélie Neyret / Partir en Livre)

Et d'autres idées de lecture

Le conseil de Mathéo, 11 ans

Vis ton rêve, de Roland Godel, éditions Syros, Collection Tempo (mars 2020)

"Hamidou, qui vient de Guinée, a risqué sa vie pour venir en France et est accueilli dans une famille en Bretagne, dont la fille s’appelle Nolwenn. Grâce à elle, cet adolescent mystérieux va apprendre à devenir un jeune homme plein de lumière. Car oui, Hamidou renferme en lui de nombreux secrets sur ce qu’il a vécu pendant son enfance en Afrique. Mais par-dessus tout, il a aussi un rêve : devenir médecin en Europe. Malheureusement, l’école ne l’aide pas vraiment à trouver la motivation : "Tu as d’autres capacités, il y en a plein ici, ton pays en aurais besoin…". Mais Hamidou ne souhaite pas retourner dans son pays : "Pas après tout ce que j’ai fait pour venir ici", répète-il plusieurs fois dans ce livre. Nolwenn, elle, comprend Hamidou. Grâce à elle, il saura se motiver…"

J’ai beaucoup aimé ce livre. En effet, il est écrit d’une manière très poétique et simple, l’histoire est très facile à comprendre. Ce roman est assez émouvant et addictif, car les confidences d'Hamidou sont révélées très régulièrement dans le livre, souvent pleines d'émotions, mais laissant toujours une problématique. Je vous le recommande à partir de 10 ans ! Mathéo

"Vis ton rêve", de R. Godel (EDITIONS SYROS)

